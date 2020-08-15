«خزي وكارثي».. بعد أكتساح بايرن ميونخ لبرشلونة بثمانية والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. أول تعليق من جيرارد بيكيه

تأهل بايرن ميونخ الألماني للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوز كبير وتاريخي على نظيره برشلونة الإسباني ضمن مباريات دور ربع النهائي 8-2فى البرتغال.

وسيطر العملاق البافاري على مجريات المباراة بالكامل بهجومه القوي بتألق كل نن مولر وروبرت ليفاندوفسكي وجنابري والظهيرين كيميتش ودافيز.

وتقدم بايرن ميونخ فى الدقيقة الرابعة عن طريق مولر من صناعة روبرت ليفاندوفسكي ولكن تعادل برشلونة سريعًا عن طريق هدف ذاتى سجله اللاعب ألابا فى مرماه.

وفى الدقيقة 21 سجل اللاعب بيريسيتش هدف ثانى للبايرن من صناعة جنابري بينما فى الدقيقة ال 27 سجل اللاعب سيرج جنابري هدف ثالث من صناعة جوريتسكا ،وفى الدقيقة 31 سجل اللاعب مولر هدف رابع من صناعة كيميتش لينتهي الشوط الأول برباعية مقابل هدف.

وفى الشوط الثانى سجل اللاعب لويس سواريز الهدف الثانى لبرشلونة من صناعة جوردي ألبا، ولكن سرعان ما سجل بايرن ميونخ الهدف الخامس من صناعة جوشوا كيميتش فى الدقيقة 63 من صناعة دافيز ثم جاء الدور على روبرت ليفاندوفسكي ليسجل الهدف السادس من عرضية كوتينيو البديل فى الدقيقة 82.

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وقبل نهاية اللقاء سجل كوتينيو النجم البرازيلي المعار من برشلونة هدفين للبايرن السابع والثامن. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وعلق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، على خسارة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2، وذلك في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية عقب المباراة: “هذا عار لقد وصلنا إلى القاع، والنادي بحاجة إلى كثير من التغييرات خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “‏هذة ليست المرة الأولى أو الثانية التي يحدث فيها شيء كهذا، والأمر المؤكد أن النادي يحتاج إلى الكثير من التغييرات”.

وواصل: “‏لقد كانت مباراة كارثية، ويجب تغيير الكثير من الأشياء داخل النادي، ‏وإذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل”.

وتابع: “كان الأمر مروعًا هذا شعور كارثي، والخزي هى الكلمة الصحيحة الآن، ولا يمكنك اللعب في دوري أبطال أوروبا بهذا الشكل، وإنها ليست المرة الأولى أو الثانية، والأمر صعب للغاية، وأتمنى هذا يساعدنا بطريقة أو بأخرى”.