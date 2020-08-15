شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى أزمة أجانب الإسماعيلى.. اقتراب عودة فخر وهمام وغموض موقف كادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية انفراجة فى أزمة عودة أجانب النادى الإسماعيلى من بلادهم، وأخطر الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق إدارة الدراويش بحصولهم على الموافقات الأمنية وقيامهم بالبدء فى حجز تذاكر الطيران للعودة للقاهرة، فيما لا يزال موقف الأوغندى باتريك كادو لاعب الفريق غامضاً فى ظل استمرار تعليق رحلات الطيران ببلاده بسبب جائحة كورونا، وواجه الإسماعيلى فى عودة لاعبيه الأجانب للقاهرة بعد سفرهم لبلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

وتسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل، بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة قصيرة اليوم، السبت، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من غد الأحد، استعدادا للقاء وادى دجلة الأربعاء المقبل بملعب الإسماعيلية، لحساب الجولة العشرين بمسابقة الدورى المحلى.

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وكان الحكم أحمد الغندور قد أعلن فوز الإسماعيلى بشكل اعتبارى على المصرى، نظرا لعدم حضور لاعبى الأخير خلال لقاء أمس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 للمسابقة.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.