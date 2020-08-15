شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة.. أحمد فتحى ينهى حرمان 10 سنوات ويعيد الكأس للأهلى برائعة 122 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 15 أغسطس 2017، توج النادى الأهلى بطلاً لكأس مصر للمرة رقم 36 فى تاريخه بعد غياب 10 سنوات، بتحويل تأخره أمام المصرى البورسعيدى فى الوقت الإضافى إلى فوز غالٍ فى الدقيقة الأخيرة، تقدم المصرى بهدف للبديل عبد الله بيكا قبل نهاية الشوط الإضافى الأول، وتعادل البديل عمرو جمال قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، قبل أن يحسم أحمد فتحى اللقب فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع (الدقيقة 122) فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، أدار المباراة، الحكم النرويجى سفين أودفر.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة حسام البدرى الفائز باللقب بعد محاولتين فاشلتين أمام الزمالك فى المباراة النهائية مكونا من :شريف إكرامي، أحمد فتحي، رامى هشام ربيعة، محمد نجيب، التونسى على معلول، حسام عاشور "كابتن الفريق"، عمرو السولية، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وليد سليمان، النيجيرى جونيور أجاي.

ونزل كل من صالح جمعة عواد بدلا من وليد سليمان ق65، أحمد حمودى بدلا من مؤمن زكريا فى الدقيقة العاشرة للشوط الثالث، عمرو جمال بدلا من حسام عاشور فى بداية الشوط الرابع.

تشكيل المصرى بقيادة حسام حسن فى المباراة النهائية جاء مكونا من: أحمد مسعود، كريم العراقي، إسلام صلاح، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، فريد شوقي، عمرو موسي، عبد الله جمعة عواد، حمادة ناصر، محمد جمال الشامي، أحمد جمعة.

ونزل كل من عبد الله بيكا بدلا من أحمد أيمن منصور للإصابة فى الدقيقة 52، أحمد موسى كابوريا بدلا من حمادة ناصر فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.