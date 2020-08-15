شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كهربا لاعب مع إيقاف التفيذ في النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي حالياً والزمالك سابقاً، الأضواء من جميع القضايا العالقة في الساحة الرياضية خلال الساعات الأخيرة، بعدما حصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة .

كهربا ابن النادي الأهلي في الأساس بدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، قبل أن يلتحق بنادي إنبي في عام 2011، باحثاً عن فرصة للظهور والتألق، وبالفعل كان ما أراد، ليبزغ نجمه بين صفوف زعيم الأندية البترولية قبل أن يخوض تجربة احترافية قصيرة عاد بعدها إلى إنبي ومنه لفت أنظار نادي الزمالك.

في موسم 2014/2015، انضم كهربا إلى نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء امتدت لثلاث سنوات، توهج خلالها "الفولت العالي" كما تلقبه الجماهير واستطاع أن يجذب انتباه هيكتور كوبر مدرب المنتخب آنذاك، وخرج على سبيل الإعارة إلى اتحاد جدة السعودي، قبل أن تنتهي إعارته ليعود إلى الفريق الأبيض.

مع الزمالك، حصد كهربا بطولة الدوري العام موسم 2014/2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى فى تاريخ النادي.

قبل بداية الموسم الجاري دخل كهربا في أزمة مع مسئولي الزمالك وانقطع عن تدريبات الفريق، ليفاجئ الجميع بفسخ تعاقده مع الأبيض ويخرج في تجربة احترافية قصيرة بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عاد منها إلى النادي الأهلي في يناير الماضي.

بعد انضمامه إلى الأهلي شارك كهربا في 10 مباريات فقط بالقميص الأحمر، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم، قبل أن يتعرض للإيقاف بعد مشاركته في مباراة كأس السوبر المصري التي توج بها الزمالك مؤخراً على حساب الأهلي في فبراير الماضي بركلات الجزاء، مما استدعى توقيع عقوبة ايقاف لمدة 8 مباريات على اللاعب، ليغيب عن تدعيم فريقه، وبعد عقوبة الفيفا مازال مصير اللاعب مجهولاً في الفترة المقبلة.



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