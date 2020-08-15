شكرا لقرائتكم خبر عن "بابا كان مسافر".. لماذا يحتفل بعض مشاهير الكرة بعيد ميلادهم مرتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا طريقته الخاصة في الاحتفال بـ”عيد ميلاده”، البعض يفضل الاحتفال بتلك المناسبة بإقامة حفل كبير يدعو خلاله أصدقائه ومحبيه، وآخرون يجدون متعتهم في الاحتفال وسط أجواء عائلية، وقليلون لا يحتفلون به على الإطلاق ، لكن الوضع مغاير تماماً لمشاهير الكرة لاسيما أن البعض منهم يحتفل بعيد ميلاده مرتين من خلال خدعة طريفة كانت سبباً في هذا الأمر وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*حازم إمام

وكانت حالة من التضارب قد عمت الوسط الكروى حول الموعد الحقيقى لمولد الثعلب الصغير حازم إمام، لاسيما فى وجود تاريخين ميلاد لنجم الزمالك السابق أبرزهم 10 مايو.

وقال الثعلب الصغير لـ"الخليج 365" عن هذه الواقعة: " 16 إبريل هو ميلادى الحقيقى فلقد ولدت فى 16 أبريل 1975 ولكن تم تسجيلى فى شهادة الميلاد يوم العاشر من مايو وذلك لظروف سفر والدى "حماده إمام" خارج البلاد.

وأضاف حازم: "خدعة ظريفة حتى يحتفل الوسط الرياضى بعيد ميلادى مرتين".

حصد حازم إمام مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.

*محمد بركات

وكشف محمد بركات، نجم الاهلى الأسبق ومدير منتخب مصر أن هناك خطأ شائعا فيما يتعلق بتاريخ ميلاده، وأن العديد من وسائل الإعلام تحتفل بعيد ميلاده يوم 20 نوفمبر، ولكن فى الحقيقة تاريخ ميلاده الأصلى والرسمى هو 7 سبتمبر 1976.

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وحصد بركات مع الاهلى جميع الالقاب فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

*هشام حنفى

فيما أكد هشام حنفى نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن تاريخ ميلاده الحقيقى هو الثانى من أغسطس وليس 12 أغسطس ، وقال هشام حنفى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" عند انضمامى لمنتخب مصر سلمت الجهاز الادارى لإتحاد الكرة ومدون فيه تاريخ استخراج جواز السفر وكان فى 12 أغسطس فلاحظت أن اتحاد الكرة أملى بياناتى وعلى رأسها تاريخ ميلادى 12 أغسطس لعدة جهات رسمية ومنها الاتحاد الدولى الفيفا وهو تاريخ خاطىء ".

وتابع نجم الاهلى الاسبق :" خطأ إدارى من مسئولى اتحاد الكرة وعندما تنبهت له بادرت على الفور بالاتصال بالفيفا وإصلاح الخطأ وبالفعل تم تعديله فيما لا تزال منصات الاعلام الصادرة عن الجبلاية تحتفل بعيد ميلادى فى 12 أغسطس ".

*أحمد رمزى

وكشف أحمد رمزى نجم الزمالك الأسبق أن هناك تاريخ عيد ميلاد شائع له هو 25 يوليو وهو غير صحيح على الاطلاق مؤكداً أن تاريخ ميلاده الحقيقى 25 أكتوبر 1965 قائلا :"معرفش جابوا التاريخ ده منين".

حقق رمزى مع الزمالك 8 ألقاب، وهى الدوري 3 مرات أعوام 1988، 1992، 19993، وكأس مصر عام 1988 ،ودوري أبطال أفريقيا أعوام 1993، 1996، والسوبر الأفريقي عام 1994، والأفروآسيوي عام 1989.