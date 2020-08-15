شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن سلبية عينات المنتخب من كورونا قبل انطلاق معسكر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد سلبية عينات جميع لاعبى منتخب اليد من فيروس كورونا المستجد، بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتكول العلاجي الذى تم توقيعه الأربعاء الماضى مع أحد المستشفيات، وأوضح مؤمن صفا أنه تواصل من د. حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم وأبلغه بسلبية عينات المنتخب والجهاز الفني والإدارى، وقال صفا اخطوة جيدة قبل انطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادا للمونديال المقرر إقامته يناير المقبل بمصر بعد فترة توقف، والآن نبدا الخطوة الأولي بمعسكر الغردقة الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل لمدة 6 أسابيع.

وأشاد صفا بالبروتكول العلاجي وبتعاون رئيس اللجنة الطبية للمونديال وبحسه الوطني في دعم منتخب اليد الذي يستعد للحدث العالمي الأبرز على الساحة الرياضة بمشاركة 32 دولة من دول العالم، وأكد أمين صندوق اليد حرص الاتحاد على الإجراءات الاحترازية التى شددت عليها الدولة حرصا على سلامة الجميع من الوباء.