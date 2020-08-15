شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الجبلاية في نوفمبر لاختيار مجلس جديد بسبب صوت مصر في الاتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم " الخليج 365 " أن انتخابات اتحاد الكرة ستقام في شهر نوفمبر المقبل بالتنسيق مع مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- والذى قرر المد للجنة الحالية لمدة أربعة أشهر جديدة ، على أن تقام الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل ، من أجل إختيار مجلس إدارة جديد و الأقرب أن تكون الانتخابات لمدة 4 سنوات بدلاً من سنة.

تابع مصدر مسئول بالجبلاية أنه تقرر إقامة انتخابات لاتحاد الكرة خاصة أن انتخابات الكاف ستقام في شهر مارس المقبل ، وفى حالة و جود لجنة خماسية خلال شهر مارس لن يكون لاتحاد الكرة المصري حق الحضور و التصويت في الانتخابات مما يفقد مصر صوت مهم في الانتخابات ، وبالتالي سيتم إقامة انتخابات لإختيار مجلس إدارة جديد يحق له المشاركة في انتخابات الاتحاد الأفريقي.

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، فى تصريحات تليفزيونية لقناة النيل للرياضة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لا يمنح اللجان أو المجالس المنتخبة حق حضور الجمعية العمومية الخاصة به أو أى انتخابات تتعلق بالفيفا، لأن لائحة الفيفا تمنع اللجان المعينة من حضور أو التصويت فى الانتخابات سواء للفيفا أو الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

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فى السياق ذاته، أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة . وقال جمال علام فى تصريحات له إن الحالة الوحيدة التى سيتنازل فيها عن الترشح للرئاسة هو أن يكون ضمن قائمة هانى أبوريدة على منصب النائب، مؤكدا أنه لم يحدث أى اتفاق مع أبوريدة حتى الآن .

وأضاف علام، الظروف صعبة جدا بسبب كورونا، والحديث سابق لآوانه والاتفاقات ستكون فى موعد الانتخابات، ولم تحدث بينى وبين أبو ريدة أى جلسات بخصوص الانتخابات.

وتابع رئيس اتحاد الكرة السابق أن فكر أعضاء الجمعية العمومية تغير كثيرا وسيحددون اختياراتهم، موضحا أن أندية القسم الثانى والثالث والرابع مهمشة ولا تحصل على حقوقها، مؤكدا لم أجامل أحدا على حساب اخر عندما كنت رئيسا للاتحاد.