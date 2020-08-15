"برشلونة بلا كرامة".. ماذا قالت صحف إسبانيا بعد السقوط التاريخي أمام بايرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على هزيمة برشلونة الثقيلة من بايرن ميونيخ بنتيجة (8-2) في اللقاء الذي أقيم بسهرة الجمعة ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ودّع الموسم دون الحصول على لقب سواء كان محلي أو أوروبي إلا أن المشهد الختامي كان كارثي بعد النتيجة الثقيلة من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا سواء على صعيد الدوري أو كأس.

ويستعرض "يلا كورة" أبرز ما تناولته الصحف الإسبانية بعد خسارة برشلونة الكارثية من بايرن ميونيخ:

"جحيم برشلونة"

وصفت صحيفة "آس" الإسبانية، وضع برشلونة بـ"الجحيم" بعد الخسارة العريضة على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

واستعرضت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لم يعرف الاستقرار منذ الخسارة بالأربعة من ليفربول في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة تساءلت، كيف لفريق يفوز بثلاثة أهداف في الموسم الماضي أمام ليفربول ليخسر من الأخير بالأربعة؟.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة تعرض للـ"الذل" على يد بايرن والذي كتب نتيجة تاريخية في مسابقة دوري الأبطال بعد الخسارة بالثمانية.

ووجهت الصحيفة، انتقادًا لرئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو والسياسة التي اتبعها في إدارة الفريق خلال الفترة الماضية وهو ما أدى إلى الخسارة بهذه النتيجة.

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"كارثة للجميع.. البداية من تير شتيجن وصولاً لميسي"

قالت صحيفة "ماركا"، إن برشلونة تعرض لنتيجة كارثية بالخسارة من بايرن ميونيخ، لافتة إلى أن الجميع يتحمل هذه النتيجة بداية من الحارس تير شتيجن والذي تلقت شباكه ثمانية أهداف وصولاً إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة سيحتاج إلى وقت كبير لنسيان هذه النتيجة الكارثية.

الصحيفة وجهت رسالة لإدارة برشلونة، قائلة :"هذه النتيجة تضع إدارة النادي مطالبة بإجراء تغييرات كبيرة سواء على صعيد اللاعبين بجانب وضع المدرب كيكي سيتين".

"بايرن يسحق برشلونة"

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن بايرن ميونيخ سحق برشلونة بنتيجة عريضة استقرت عند ثمانية أهداف مقابل هدفين لتكون هذه النتيجة هيّ الأكبر خلال الأدوار الإقصائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن للموسم الثالث على التوالي يتعرض برشلونة للسخرية بعد الخسارة من روما ثم ليفربول في الموسم الماضي قبل الخسارة بنتيجة ساحقة على يد بايرن ميونيخ.

وأوضحت الصحيفة، أن كيكي سيتين قام بالتضحية في التشكيل من خلال الدفع بأربعة لاعبين في وسط الملعب إلا أن هذا لم يكن كافيًا لينتهي الأمر بخسارة تاريخية وعريضة.

"برشلونة بلا كرامة"

صحيفة "سبورت" الكتالونية، وجهت انتقادات لاذعة في حق برشلونة، قائلة إن البرسا ظهر أمام بايرن بدون روح أو كرامة أو كرة قدم.

وتابعت الصحيفة، أن بايرن كشف جميع عيوب برشلونة الليلة بعد الوصول لسباق رفاق ليونيل ميسي 8 مرات.

وأضافت الصحيفة، أن الهزيمة الأكثر إذلالاً في التاريخ الحديث لبرشلونة وهو الأمر المطالب لبارتيميو إعادة التفكير في مستقبل الفريق والمدرب كيكي سيتين.