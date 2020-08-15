"عودة بنشرقي وأوناجم".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي: استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة مصر المقاصة. ويلعب الزمالك والمقاصة ضمن الجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبدالغني. Advertisements خط الوسط: محمد حسن - طارق حامد. خط الوسط المهاجم: أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - محمد أوناجم. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

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