صحيفة إسبانية تكشف إحصائية طريفة لسواريز أمام بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، الخريطة الحرارية للمهاجم لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسبانية، خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى برشلونة هزيمة قاسية على يد بايرن ميونخ بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن مباريات دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز سواريز هدف برشلونة الثاني في المباراة، بعد أن جاء الهدف الأول عن طريق ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ بالخطأ في مرماه.

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وقالت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن سواريز قام بتمرير 24 تمريرة فقط طوال المباراة، كانت 9 تمريرات منها من نقطة البداية، وأن العدد الفعلي لتمريراته وصل 15 تمريرة فقط طوال الـ90 دقيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سواريز تولى تنفيذ ضربة البداية 9 مرات خلال المباراة، 8 منها بعد أهداف بايرن ميونخ، وواحدة عند انطلاق الشوط الأول من اللقاء.