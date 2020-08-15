"الزمالك ومان سيتي أبرزهم".. تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المختلفة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 08:00 ـ الزمالك VS مصر للمقاصة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1 دوري أبطال أوروبا Advertisements 09:00 ـ مانشستر سيتي VS ليون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD الدوري السعودي 05:55 ـ العدالة VS الهلال ـ القناة الناقلة: الرياضية السعودية 1 06:10 ـ الفيصلي VS الأهلي ـ القناة الناقلة: الرياضية السعودية 2 07:50 ـ النصر VS الوحدة ـ القناة الناقلة: الرياضية السعودية 1

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