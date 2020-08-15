رياضة | الأهلي يكشف حقيقة علاقته بقضية كهربا مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة علاقته بقضية كهربا مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي اليوم علاقة الفريق من قريب أو بعيد بقضية اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، مع الزمالك والتي تمت إثارتها مجدداً مساء أمس.

وتلقي نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع عقوبة على اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق.

Advertisements

ووقعت اللجنة عقوبة على اللاعب والزمته بدفع ٣٢ مليونًا و٨٣٧ ألف جنيه، بسبب فسخ عقده مع الزمالك وهروبه من الفريق، مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها ٥٪؜ من إجمالي العقوبة، بجانب الفوائد على الموقعة المبلغ الأساسي.

وعلى الجانب الآخر حال عدم السداد خلال ٤٥ يومًا من توقيع العقوبة، يتم إيقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر.

والجدير بالذكر أن توقيع كهربا مع الأهلي سليم وأن اللاعب سيقوم بالطعن على دفعه أي تعويضات لصالح نادي الزمالك.