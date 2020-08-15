رياضة | مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

حيث تأهل باريس لهذا الدور بعد تخطي عقبة نظيره أتالانتا الإيطالي بينما فاز نادي لايبزيج على حساب أتلتيكو مدريد فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما يلتقي نادي بايرن ميونيخ الألماني الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي والتي ستقام اليوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ومن المقرر أن يواجه البايرن الفائز من هذه المواجهة يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الساعة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة وذالك بعد تخطي عقبة برشلونة الاسباني بنتيجة 8 / 2 فى دور ربع النهائي.