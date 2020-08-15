رياضة | مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم لعب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي خلال ساعات قليلة من الآن.

وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي كل من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي إشبيلية الإسباني ونادي شاختار الأوكراني.

وستكون أول مباراة تلعب في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بين نادي مانشستر يوناتيد وإشبيلية بينما المباراة الثانية ستكون بين الإنتر وشاختار.

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ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي كالآتي:

تلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق إشبيلية غدا الأحد 16 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما تلعب مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره فريق شاختار يوم الإثنين المقبل 17 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.