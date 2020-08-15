رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع ضد مصر المقاصة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك المتوقع ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة اليوم السبت 15 أغسطس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد فريق مصر المقاصة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري بينما يتواجد نادي مصر المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بنفس عدد المباريات.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش- حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي -أشرف بن شرقي -أحمد سيد زيزو -إسلام جابر

خط الهجوم: مصطفى محمد