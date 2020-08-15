رياضة | ريال مدريد يراقب ناجلسمان لخلافة زيدان

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يراقب ناجلسمان لخلافة زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الاسباني يراقبون جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني من أجل التعاقد معه خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن ناجلسمان كان قد نجح في قيادة لايبزيج إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد.

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وأكد البرنامج الإسباني أن مسئولي ريال مدريد يتابعون ناجلسمان منذ فترة وما حدث بالأمس في دوري أبطال أوروبا لم يفاجئهم.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن العديد من التقارير تحدثت عن إقالة زين الدين زيدان من قيادة ريال مدريد خلال الأشهر الأولى من الموسم الحالي عقب أكثر من تعثر في الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونوه البرنامج الإسباني أن ناجلسمان أصبح أصغر مدير فني على الإطلاق يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعمر 33 عامًا و21 يومًا.