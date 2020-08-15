شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: رمضان صبحي ليس من أبناء الأهلي ووجوده في المنتخب صعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، لل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، ليس من أبناء النادي الأحمر.
وأكد أحمد بلال في تصريحات على قناة النهار: «رمضان صبحي مش من أبناء الأهلي، ولم يلعب مع الفريق الأول كثيرا».
وتابع: «رمضان صبحي مثل أحمد فتحي وعبدالله السعيد وغيرهم الذين لم يتربوا داخل جدران القلعة الحمراء».
وأنهى بلال تصريحاته قائلاً: «رمضان صبحي ليس له مكان بمنتخب مصر بين محمد صلاح وتريزيجيه ومن الصعب أن يشارك بينهم».
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