شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: رمضان صبحي ليس من أبناء الأهلي ووجوده في المنتخب ‏صعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، لل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، ليس من أبناء النادي الأحمر.

وأكد أحمد بلال في تصريحات على قناة النهار: «رمضان صبحي مش من أبناء الأهلي، ولم يلعب مع الفريق الأول كثيرا».

وتابع: «رمضان صبحي مثل أحمد فتحي وعبدالله السعيد وغيرهم الذين لم يتربوا داخل جدران القلعة الحمراء».

وأنهى بلال تصريحاته قائلاً: «رمضان صبحي ليس له مكان بمنتخب مصر بين محمد صلاح وتريزيجيه ومن الصعب أن يشارك بينهم».