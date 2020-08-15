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مرتضى منصور: دخلت صفقة رمضان صبحي علشان ازود سعره ورحيله عن الأهلي عقاب من ربنا.. ويوضح تفاصيل فبركة فيديو "شتيمة الخطيب"

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قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، إنه حذر رئيس الأهلي محمود الخطيب بسبب لاعب الأبيض السابق محمود كهربا، خاصة أن الأخير قام من قبل بضرب المدير الفني للزمالك كريستيان جروس.

وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك سيستأنف على عقوبة كهربا وسيطالب النادي بتعويض، وشدد على أن عقد كهربا مع القلعة البيضاء كان سليم ولكن الأهلي خطفه، وخرج مسؤولو اتحاد الكرة وأكدوا على صحة عقد كهربا مع الزمالك. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

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وقال مرتضى منصور:” ربنا عقابه دائمًا أسرع من عقاب الدنيا، أنا اتفبرك لي فيديو أني شتمت الكابتن محمود الخطيب، وانا دائما أسال أن لو فيه فيديو فيه إساءة لكهربا يبقى خدام كهربا هينزله على صفحته، وهذا هو العقاب الرباني السريع”.

وأضاف مرتضى أن العقاب الأول هو رمضان صبحي ورحيله عن الأهلي، وقال: “ليه جمهور الأهلي زعلان على رمضان صبحي هو لاعب بنادي هيدرسفيلد الانجليزي وليس لاعب الأهلي، والجمهور زعلان مني علشان دخلت في الصفقة أه أنا دخلت علشان أزود سعر اللاعب”.

وقال رئيس الزمالك: ” ليه الخطيب زعلان أننا فاوضنا هيدرسفيلد وليه زعلان من بيراميدز ما الأهلي كان بياخد لاعيبة من الإسماعيلي وكما تدين تدان”.

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