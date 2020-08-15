قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، إنه حذر رئيس الأهلي محمود الخطيب بسبب لاعب الأبيض السابق محمود كهربا، خاصة أن الأخير قام من قبل بضرب المدير الفني للزمالك كريستيان جروس.
وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك سيستأنف على عقوبة كهربا وسيطالب النادي بتعويض، وشدد على أن عقد كهربا مع القلعة البيضاء كان سليم ولكن الأهلي خطفه، وخرج مسؤولو اتحاد الكرة وأكدوا على صحة عقد كهربا مع الزمالك. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".
وقال مرتضى منصور:” ربنا عقابه دائمًا أسرع من عقاب الدنيا، أنا اتفبرك لي فيديو أني شتمت الكابتن محمود الخطيب، وانا دائما أسال أن لو فيه فيديو فيه إساءة لكهربا يبقى خدام كهربا هينزله على صفحته، وهذا هو العقاب الرباني السريع”.
وأضاف مرتضى أن العقاب الأول هو رمضان صبحي ورحيله عن الأهلي، وقال: “ليه جمهور الأهلي زعلان على رمضان صبحي هو لاعب بنادي هيدرسفيلد الانجليزي وليس لاعب الأهلي، والجمهور زعلان مني علشان دخلت في الصفقة أه أنا دخلت علشان أزود سعر اللاعب”.
وقال رئيس الزمالك: ” ليه الخطيب زعلان أننا فاوضنا هيدرسفيلد وليه زعلان من بيراميدز ما الأهلي كان بياخد لاعيبة من الإسماعيلي وكما تدين تدان”.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: دخلت صفقة رمضان صبحي علشان ازود سعره ورحيله عن الأهلي عقاب من ربنا.. ويوضح تفاصيل فبركة فيديو "شتيمة الخطيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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