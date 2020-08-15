شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ مصر المقاصة فى مواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل مصر للمقاصة ضيفا على الزمالك، فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يدفع إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة بالتشكيل التالى:

أحمد عادل في حراسة المرمى.

أحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي في خط الدفاع.

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صلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد إبرهيم وعبد الله مجدي في خط الوسط.

باولن فوافي وصلاح أمين في خط الهجوم.

ويحتل الزمالك قبل المباراة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة فيما يدخل مصر للمقاصة المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.