شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الأستعداد لمباراة أسوان ..ويختبر الشيخ وياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة الإنتاج الحربي التى أُقيمت أمس ، الجمعة، باستاد الاهلي الجديد في السلام بالدوري وقرر الجهاز الفني بدء الإستعداد اليوم لمباراة أسوان المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الـ20 للدوري الممتاز ويخضع أحمد الشيخ لاعب الفريق لإختبار طبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في التدريب وبالتالي دخول قائمة مباراة أسوان بعد غد بعدما تم استبعاد اللاعب من قائمة مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة للإصابة بكدمة في كعب القدم.

كما يطمأن رينيه فايلر خلال مران اليوم عن حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق ومدى تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً بجذع فى الكاحل، حيث سبق وتحدث المدير الفنى مع طبيب الأهلى بشأن تأهيل ياسر إبراهيم وأكد له الدكتور أن حالة اللاعب تتحسّن تدريجياً وسيكون قادراً على العودة لتدريبات الجماعية بالفريق بعد مباراة الإنتاج الحربى وهو ما يعنى إمكانية لحاقه بمباراة الزمالك المقرر لها 22 أغسطس الجارى فى الدورى، وإن كان ذلك سيتحدد وفقاً لمشاركة ياسر فى التدريبات التى سيخوضها الفريق إبتداءاً من اليوم وعدم شكواه من أية إصابة أو تجدد آلام الكاحل.

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بعيداً عما سبق ، طلب المدير الفنى للأهلى، من جهازه المعاون تقريراً تفصيلياً عن فريق الوداد المغربى ونتائجه فى بطولة الدورى المغربى والإصابات التى يعانى منها الفريق، وغيرها من التفاصيل الفنية قبل مواجهة الفريقين أحد يومى 25 أو 26 سبتمبر المقبل بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة أو برج العرب ، وتحدث فايلر مع معاونيه عن أهمية حصوله على جميع المعلومات الخاصة بالمنافس المغربى قبل مباراتهما معاً الشهر المقبل، لدراسة الخصم المغربى جيداً قبل اللقاء المرتقب الذى يتطلع فيه الأهلى لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته فى لقاء العودة ، ورغم انشغال فايلر بمباريات الدورى، حيث سيخوض الأيام المقبلة مباريات مهمة، أبرزها الإنتاج الحربى أمس ثم أسوان يوم الأثنين والزمالك يوم السبت المقبل إلا أن المدرب السويسرى طلب تقريراً عن الخصم المغربى من أجل استكشافه جيداً والاستعداد له بالشكل الأمثل.