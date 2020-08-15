رياضة | قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، البحث في عقود اللاعبين المقيدين بالقائمة من أجل تحصينهم من إغراءات الأندية التي تطارد العديد من اللاعبين المميزين داخل الفريق.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال الأيام المقبلة بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، لمراجعة العقود ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة حول القرارات التي ستتخذها اللجنة.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإرضاء اللاعبين المميزين وتجديد عقود البعض الآخر.

ومن ناحية أخرى، طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللاعبين عدم الحديث عن أزمة رمضان صبحى والتركيز على المواجهات القوية التي تواجه الفريق سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة المقبلة.