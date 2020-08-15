رياضة | سيلفا يقرر خيانة لاتسيو من أجل يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سيلفا يقرر خيانة لاتسيو من أجل يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية أن دافيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي والذي أقترب من الرحيل بداية من الموسم المقبل، لا ينوي في التعاقد مع لاتسيو حتي الآن .

وفجرت شبكة " فوتبول إيطاليا " مفأجاة كبيرة بعد أن ذكرت أن سيلفا ينوي خيانة لاتسيو والتوقيع مع يوفنتوس الإيطالي، خاصة بعد تولي أندريا بيرلو القيادة الفنية للفريق، خلفًا لساري .

وبات اللاعب الدولي الإسباني السابق غير مرتبط بأي نادٍ حيث انتهى عقده مع مانشستر سيتي فيما أكدت التقارير بأنه قبّل عرض لاتسيو بالفعل.

يذكر أن نادي لاتسيو قد قام بعرض عقد يمتد لثلاثة سنوات ، بقيمة 4 ملايين يورو عن كل موسم بالإضافة لبعض الامتيازات من أجل إقناع النجم الإسباني بالقدوم الى نادي العاصمة .