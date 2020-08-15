رياضة | موعد مران الأهلي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مران الأهلي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم السبت، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.
وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة.