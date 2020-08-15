رياضة | موعد مران الأهلي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مران الأهلي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم السبت، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة.