رياضة | أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب رمضن صبحي، جناح الأهلي السابق، والذي عاد لصفوف فريقه هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، من الإنضمام لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأنهى صبحي رحلة إعارته مع الأهلي، والتي امتدت لموسم ونصف، قبل أن يبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في الانتقال لفريق بيراميدز.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مكالمته الهاتفية مع رمضان صبحي، عبر برنامجه بقناة "أون سبورتس".

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وقال شوبير: "أبلغني رمضان صبحي برغبته في الانتقال لبراميدز ونهاية رحلته مع الأهلي".

وتابع: "عرض بيراميدز عان الأفضل من كافة النواحي، ومن الصعب رفضه".

وأضاف: "رمضان صبحي تحفظ على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب، وشعر أن تلك الصفقة قد تؤثر على دوره في الفريق".

وأتم: "رمضان صبحي قبل عرض بيراميدز، بسبب وجود بعض الإلتزامات المالية له".