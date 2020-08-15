رياضة | تركي آل الشيخ يشكر التوأم: "ولاد أصل وجدعان"

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يشكر التوأم: "ولاد أصل وجدعان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني الشكر إلى حسام وإبراهيم حسن بعد أن تمنى الثنائي الشفاء العاجل له.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "أشكر الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن على كلامهم الطيب عني الغير مستغرب منهم وتمنياتهم لي بالشفاء ... ولاد اصل وجدعان".

الثنائي حسام وإبراهيم كانا قد تمنيا الشفاء العاجل لتركي آل الشيخ وذلك عبر مكالمة هاتفية على قناة ام بي سي مصر في برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.