شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد جهود محمد شريف فى مواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد إنبى، جهود محمد شريف في المباراة المقبلة أمام سموحة، التي ستقام بعد غد، الإثنين، على ستاد بتروسبورت، في الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن اللقاء الماضى أمام الأهلى، الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر، والتي انتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، والتي غاب عنها اللاعب لوجود بندا في عقد استعارته من الأهلي يمنع مشاركته أمام النادى الأحمر، لذلك سيستعيد الفريق البترولى جهوده في مواجهة سموحة حيث سيعيده حلمى طولان المدير الفني للفريق لتركيبته الأساسية.

فيما تعادل فريقا سموحة مؤخراً المقاولون العرب بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب، أول أمس، الخميس، ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى، تقدم صلاح محسن لسموحه فى الدقيقة 73 من عمر المباراة من تسديدة قوية، وتعادل التونسى سيف الدين الجزيرى للمقاولون العرب فى الدقيقة 84 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد يوسف بعد مراجعة تقنية الفار، ليرتفع رصيد الموج الازرق إلى 26 نقطة ومازالوا فى المركز السادس، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 34 نقطة فى المركز الرابع بجدول المسابقة.

جاءت أحداث الشوط الاول سريعة من جانب الفريقين وغلب عليها الطابع الهجومى لرغبة الفريقين فى حصد الثلاث نقاط وألغى حكم المباراة هدفا لشكرى نجيب مهاجم المقاولون فى الدقيقة 34 بعد العودة لتقنية الفار ، فى الوقت الذى أضاع فيه لاعبو الذئاب بعض الهجمات الخطيرة على مرمى عمر صلاح حارس مرمى سموحة وفى الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات بغية إحراز هدف التقدم حتى نجح صلاح محسن فى التقدم لسموحه فى الدقيقة 73 ، بعدها بعشر دقائق تعادل التونسى سيف الدين الجزيرى للمقاولون العرب من ركلة جزاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.