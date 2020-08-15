شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«مُهدد بالشطب».. لاعب المصري يقوم باستبدال مسحته الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر وليد العطار، المدير التنفيدي لاتحاد الكرة المصري، مفاجأة مدوية، مؤكدة أن هناك لاعب بصفوف المصري البورسعيدي، قام باستبدال مسحته الخاصة بفيروس كورونا بشخص اّخر في واقعة مثيرة.

وقال العطار:«النادي المصري قام بإدخال شخص مصاب بكورونا بدلاً من أحد لاعبيه».

وعن سؤال سيف زاهر له خلال حلقة ملعب أون تايم سبورتس، عن إسم اللاعب وهل هو أحمد مسعود حارس المصري أم لا، رد العطار:«دعونا نتأكد بشكل رسمي من الواقعة».

ومن جانبه طالب سيف زاهر بشطب هذا اللاعب من سجلات اتحاد الكرة المصري واعتزاله لعبة كرة القدم على الفور قبل أن يتم شطبه وانهاء مسيرته في الملاعب بشكل سيىء.