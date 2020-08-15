شكرا لقرائتكم خبر عن هانسي فليك تخصص نتائج ثقيلة.. شارك في اكتساح ألانيا للبرازيل بالسبعة.. وأذل البرسا بثمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد انتهاء لقاء بايرن ميونيخ وبرشلونة المثير الذي انتهى بنتيجة كارثية بعدما استقبل العملاق الإسباني ثمانية أهداف مقابل هدفين، أشار موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى تخصص هانسي فليك، المدير الفني لفريق "البافاري" بالمشاركة في النتائج الكروية الثقيلة.

وقال الموقع الإسباني، إن نتيجة لقاء بايرن ميونيخ وبرشلونة أعادت للأذهان نتيجة فوز ألمانيا 7-1 على البرازيل في كأس العالم 2014، وهي مباراة الذي كان فيها مدرب بايرن ميونيخ الحالي، هانسي فليك، يجلس على مقاعد البدلاء كمساعد لمدرب المنتخب الوطني، يواخيم لوف.