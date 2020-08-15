شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يوجه رسالة لرمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انتهاء علاقة رمضان صبحي بالنادي الأحمر وتفضيله اللعب لبيراميدز.
وقال عبدالحفيظ في تصريات تليفزيونية:«مسيرة الأهلي ستستمر رغم رحيل أي لاعب».
وواصل مدير الكرة بالنادي الأحمر:«منذ تأسيس النادى الأهلى مر عليه أكثر من 500 لاعب وانتهى مشوارهم ولكن الكيان هو من استمر، الكل يأتي ويذهب ويبقى الكيان الأهلاوي صامد».
وأنهى تصريحاته:«هدفنا أن نتعاقد مع لاعبين مميزين ولكن مواصفات البطل لا ترتبط بالقوة الشرائية للنادي».«.
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