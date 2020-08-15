شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يوجه رسالة لرمضان صبحي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انتهاء علاقة رمضان صبحي بالنادي الأحمر وتفضيله اللعب لبيراميدز.

وقال عبدالحفيظ في تصريات تليفزيونية:«مسيرة الأهلي ستستمر رغم رحيل أي لاعب».

وواصل مدير الكرة بالنادي الأحمر:«منذ تأسيس النادى الأهلى مر عليه أكثر من 500 لاعب وانتهى مشوارهم ولكن الكيان هو من استمر، الكل يأتي ويذهب ويبقى الكيان الأهلاوي صامد».

وأنهى تصريحاته:«هدفنا أن نتعاقد مع لاعبين مميزين ولكن مواصفات البطل لا ترتبط بالقوة الشرائية للنادي».«.