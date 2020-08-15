شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ عن قضية كهربا: فيفا أنصف الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه بتعادل الفريق أمام الانتاج الحربي بمنافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية:«لا بد أن يعمل الأهلي ولاعبيه على أنفسهم خلال الفترة المقبلة، والانتصار دائماً هدفنا».
عن قضية كهربا قال: «الفيفا أنصف الأهلي لأن موقفه سليم من البداية وكهربا لديه من المستندات ما ينصفه».
وارتفع رصيد الأهلي بتعادله أمام الانتاج الحربي للنقطة 53 واستمر متصدراً لجدول ترتيب المسابقة المصرية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,220
-
تعافي
57,858
-
وفيات
5,124
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ عن قضية كهربا: فيفا أنصف الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.