شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ عن قضية كهربا: فيفا أنصف الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه بتعادل الفريق أمام الانتاج الحربي بمنافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية:«لا بد أن يعمل الأهلي ولاعبيه على أنفسهم خلال الفترة المقبلة، والانتصار دائماً هدفنا».

عن قضية كهربا قال: «الفيفا أنصف الأهلي لأن موقفه سليم من البداية وكهربا لديه من المستندات ما ينصفه».

وارتفع رصيد الأهلي بتعادله أمام الانتاج الحربي للنقطة 53 واستمر متصدراً لجدول ترتيب المسابقة المصرية.