شكرا لقرائتكم خبر عن خاليلودزتيش يمنح الفرصة للعناصر الجديدة فى صفوف «أسود الأطلسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد وحيد خاليلودزتيش، المدير الفنى للمنتخب المغربى، اجتماعا مع الجهاز الفنى لأسود الأطلسى لمناقشة ما تم إنجازه من كل فرد بالجهاز الفنى خلال الفترة الماضية من متابعة اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف المنتخب مع أندية سواء المحترفين فى أوروبا أو المشاركين فى الدورى المحلى. ووفقا لجريدة المنتخب المغربية فإن المدرب الفنى حريص على المتابعة الدقيقة للعناصر المرشحة للمنتخب فى الفترة المقبلة لرغبتة فى ترك بصمة فى أول مهمة لقيادة أسود الأطلسى.

وكشفت الصحيفة أن المدرب الفرنسى استقر على فتح الباب أمام الجميع للانضمام للمنتخب بمن فيهم العناصر التى لم يسبق لها اللعب مع بلدها الأصلى، وذلك بهدف بث روح المنافسة بين الجميع للتألق مع فرقهم خلال الفترة المقبلة، كما قرر رفع تقرير إلى المسؤولين فى اتحاد الكرة المغاربة لتعديل لائحة المنتخب لتكون محفزة أمام الجميع خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف التى يسعى إليها ومنها التأهل لمونديال 2022 والذى يعتبر هدف المسؤولين فى اتحاد الكرة المغربى.