شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي وليون الفرنسي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق مانشستر سيتي عند التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة نظيره ليون الفرنسي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب خوسيه الفالادي، الذي شهد خروج أتلتيكو مدريد من البطولة على يد الفريق الألماني لايبزيج.

أقصى الفريق الفرنسي يوفنتوس من دور 16 في مفاجأة قوية بعد أن فاز في الذهاب 1-0 وخسر في الإياب 2-1، ليتأهل لربع النهائي بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، كذلك وصل السيتي لهذا الدور بمفاجأة أخرى هي إقصاء ريال مدريد من الدور السابق، وذلك بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-1. فضلا عن أن لقاء اليوم سيكون بنكهة جزائرية بين حسام عوار لاعب ليون ورياض محرز لاعب السيتي.

مانشستر سيتي وريال مدريد - صورة أرشيفية

سيخوض بيب جوارديولا اللقاء بطريقة لعب 4-3-3، وتشكيلة مكونة من، إيدرسون في حراسة المرمى، ودفاعا، جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - فيرناندينيو - كايل ووكر، ووسطا، دافيد سيلفا - رودري - كيقن دي بروينه، وهجوما، رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - فيل فودين.

وفي المقابل سيكون ليون كامل العدد في مباراة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال، ولن يغيب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، ويخوض الفريق الفرنسي اللقاء بطريقة لعب 3-5-2، أنتوني لوبيش في حراسة المرمى، ودفاعا، مارسال - مارسيلو - جيسون ديناير، ماكسويل كورنيه – ووسطا، حسام عوار - برونو جيمارايش - ماكسينس كاكيريه - ليو دوبويس، وهجوما، موسى ديمبيلي - ممفيس ديباي.

مانشستر سيتي وريال مدريد - صورة أرشيفية