شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الزمالك والمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أسماء طاقم حكام مباراة اليوم بين الزمالك والمقاصة بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

ويلتقي الزمالك بالمقاصة في الثامنة من مساء اليوم السبت بملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ19 للمسابقة.

ويضم الطاقم حكم ساحة إبراهيم نور الدين، مساعد أول شريف عبد الله، ومساعد ثان سمير جمال، وحكم رابع عاطف حسين، وحكم فيديو وائل فرحان، وحكم فيديو مساعد مصطفى الشهدي.

وفاز الزمالك على المقاصة في الدور الاول للمسابقة بهدف دون رد بواسطة أحمد سيد زيزو.