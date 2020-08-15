شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاصة والقنوات الناقلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره مصر المقاصة مساء اليوم السبت بمنافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. المباراة تنطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، ويحتضنها ملعب القاهرة الدولي. وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة حصرياً عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر. الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، والمقاصة في المركز الخامس عشر بـ 17 نقطة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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