شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجري مسحة كورونا استعداداً لمباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم السبت، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي يوم الأثنين المقبل، في لقاء الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان أسوان قد تعادل مؤخراً مع نادي مصري بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 19.

من جانبه، علق أحمد كشرى، المدير الفني لأسوان، على طرد حكم لقاء فريقه أمام نادى مصر، لسولومون منساه لاعب أسوان في الدقيقة الـ63 بعد الحصول على الإنذار الثاني لإهدار الوقت أثناء الخروج، قائلاً:"طرد إيه؟.. لاعب مصاب لسه لاعب من 4 أيام طبيعي يحصل إصابات في الملعب ويحصل شد عضلي، الحكم موقفش اللعب عشان يتعالج وبيجبر اللاعب إنه يقوم ولما قام اداله إنذار عشان يطرده".

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وانفعل كشري في لقاء بعد المباراة قائلاً:"اللاعب خرج بالعافية وهوا مصاب والمباراة اتقلبت عليا وسعيد حمزة حكم كبير ولكن اللعبة دي لاء ما يطردش اللاعب عشان عنده شد عضلي وهذا الطرد غير مسار المباراة واللقاء اتقلب عليا عشان بلعب ناقص وأنا مستغرب جدا وكل اللي حصل ضغط على اللاعبين".

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.