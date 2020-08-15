شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُحضر "بدائل" جناح الأهلى في الموسم الجديد بسبب رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان، في تجهيز سيناريوهات رحيل محمد شريف جناح الفريق البترولى المعار إليه من النادى الأهلى، في الموسم الجديد، خاصة إنه بعد رحيل رمضان صبحى جناح هدرسفيلد تاون عن الأهلى بعد نهاية إعارته سيؤدى إلى إمكانية حاجة الأهلى لاستعادة شريف في الموسم المقبل، لذا سيبدأ النادى البترولى مبكراً في تحضير بدائل محمد شريف بالموسم الجديد، خاصة بعدما تألق اللاعب في صفوف الفريق البترولى هذا الموسم، لذا سيدرس المجلس البترولى مع الجهاز الفني كافة البدائل الممكنة لتعويض رحيل اللاعب عن القلعة البترولية في الموسم المقبل.

وعلق عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، على الأنباء المتداولة بشأن حصول النادى على توقيع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزى بعد انتهاء إعارته للأهلى. وقال عمرو بسيونى فى تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، إن رمضان صبحي هو الموهبة الأهم فى الكرة المصرية بالوقت الحالي، وإضافة كبيرة على مختلف الأصعدة ويتشرف أى نادٍ فى العالم بالتعاقد معه.

وأضاف مدير التعاقدات ببيراميدز، "رمضان صبحى لاعب متعاقد مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، ويتبقى فى عقده مع ناديه موسم واحد، وبالتالى لا يجوز الحديث عن التعاقد مع اللاعب قبل مخاطبة النادي الإنجليزي بشكل رسمي".

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وتابع بسيونى، "بيراميدز دائماً ما يسلك الطرق الشرعية ويضرب به المثل فى تعاملاته مع الأندية، وبالفعل تمت مخاطبة النادى الإنجليزي لمعرفة مطالبهم المادية بخصوص انتقال اللاعب".

واختتم مدير التعاقدات تصريحاته قائلا، "كل ما يشاع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بخصوص راتب اللاعب أو مقابل انتقاله إلى نادى بيراميدز ما هى إلا اجتهادات شخصية بعيدة كل البعد عن الواقعية، ونرجو من الجميع تحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".