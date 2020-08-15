اتحاد الكرة: المصري لديه 6 إصابات بكورونا فقط.. وبعض لاعبيه لم يخضعوا لآخر مسحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك والمصري قبل مباراتهما كانت نتائج سلبية ولكن بعد المباراة كانت النتائج سلبي للزمالك ولكن 16 حالة بالنسبة للفريق البورسعيدي "إذاً هناك خطأ حدث".

وتابع العطار خلال مداخلة أجُريت معه بفضائية صدى البلد:"طالما أخطأت لابد أن تتحمل ولكن لن أحمل فرق الدوري وانتظام الدوري فكان هناك اتصالات تليفونية مطولة بين رئيس اتحاد الكرة عمر الجنايني ورئيس المصري سمير حلبية وتدخل فيها الوزير وتم الاتفاق على تأجيل مباراة واحدة لفريقه أسوة بالإنتاج الحربي وأخبرنا أنه لن يطلب تأجيل مباراة ثانية وأنه سرتب الأمور وعلى هذا الأساس تم اتخاذ قرار تأجيل المباراة على أنه سيخوض مباراته أمام الإسماعييل ولكن تفاجئنا بأنه لن يخوضها".

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إلى أن فريق المصري لديه 9 حالات مُصابة فقط بفيروس كورونا من قائمته التي تضم 30 لاعباً، مضيفاً:"أجرينا مسحة وقلنا أنه ستسع لأكثر من 50 فرداً وأن المصري إذا أراد إحضار ناشئيه لإكمال قائمة المباراة لايوجد مانع ولكننا تفائجنا بعدم حضور لاعبين ن قائمة الـ 30 للخضوع للمسحة كما أن هناك 6 حالات من التي يُعلنها المصري مُصابة تحولت نتائجها لسلبية وأخبرنا أنه يعزلها ويريد خضوعها لرسم قلب وأشعة صدر وهذه فحوصات تصدر نتائجها في اليوم فلو كان يريد لعب المباراة لكنا أخضعنا اللاعبين لهذه الفحوصات".

وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة حديثه بالإشارة إلى إنهم لا يعلمون سبب تغير موقف النادي المصري.