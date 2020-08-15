أحمد مرتضى: الزمالك يدافع عن حقوقه في هروب كهربا

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الحكم الصادر لصالح القلعة البيضاء يكشف أنها لم تكن خناقة بل حقوق نحافظ عليها.

وقال أحمد مرتضى منصور أن لعب كهربا في الأهلي أو الزمالك ليس ذو أهمية لكن الأهم هو أنه عندما يرغب لاعب في الرحيل عن القلعة البيضاء لابد أن يكون هناك أصول. أضاف أحمد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك

الفضائية أنه عقد جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا قبل رحيله للأهلي وطالبته بتقديم عرض.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أنه كان يأمل في الانتقال الى الأهلي بشكل شيك حسب وصفه مشدداً على أن القيمة التي كانت مطلوبة من اللاعب للانتقال الى أي نادي مقاربة لما حصلنا عليه من حكم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأشار أحمد مرتضى منصور الى أنه أبلغ محمود كهربا بأن النادي يرفض تعديل عقده وطالبه بالعودة الى التدريبات بالرغم من أنه لم يكن متواجداً وقتها في المجلس.

واستنكر أحمد مرتضى منصور ما يردده البعض بأن الزمالك خسر القضية قائلاً: كيف يحدث ذلك وفيفا أقر بأحقيتنا في 33 مليون جنيه ولم يكن لدينا رغبة في الانتقام من اللاعب أكثر من حصولنا على حقوقنا المالية منه".

وشدد احمد مرتضى منصور على أنه رفض عرضاً لضم الهارب كوليبالي لاعب السابق لأننا نعلم أنه كان لاعب في سابق في الأهلي بالرغم من عرضه علينا.

