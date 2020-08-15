أمير مرتضى: الزمالك يعرف كيف يحفظ حقوقه في قضية هروب كهربا

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بالزمالك، أن النادي يعرف كيف يحافظ على حقوقه الكاملة في هروب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

أضاف أمير مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واضح وصريح وألغى كافة دفوع اللاعب التي كان يدعيها بشأن العقد المبرم مع القلعة البيضاء.

أوضح المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن الخطوات التي اتخذناها منذ البداية صحيحة

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وقانونية لكن هناك البعض حاول اتخذ الأمر لمنحى بعيد عن الحقيقة لكن اتحاد الكرة وثق العقد وأكد أحقيتنا ثم تحرك اللاعب مع نادي بعينه وخروجه لأوروبا ثم العودة.

وطمأن أمير مرتضى منصور الجماهير أن إدارة النادي قادرة على الحفاظ على حقوق اللاعب وأنه وبخلاف عن قيمة الرقم الذي تم الحكم به فإن هناك إدانة كبيرة للاعب، مشددًا على ان الأهلي طرف في القضية لأن العقوبة

التي ستوقع على اللاعب ستكون على الأهلي لأن إيقافه يعني عدم الاستفادة من خدمات كهربا فترة التوقف.

تابع أنه تحدث مع اللاعب قبل رحيله بأيام وطلبت منه التقدم بعرض من أي نادي حتى لو كان الأهلي لأن الزمالك لا يقف على لاعب بعينه ولا يجوز أن تقبل شعار النادي عندما تسجل هدفاً وفي نصف الليل تجلس مع وكيلك لترتيب هروبك.

وعن انتقال رمضان صبحي الى نادي بيراميدز قال امير مرتضى أنه لم يفاجئ نهائياً خاصة وأن اللاعب قد لا يشعر بأمان داخل الأهلي كما أنه لم يرحل بل كان معارا وانتهت تلك الإعارة ولا أوافق على مسألة التخوين التي تطاله حالياً.