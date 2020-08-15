أبو مسلم: الأهلي هو من صنع رمضان صبحي.. واللاعب لم يرد الجميل

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أن رمضان صبحي لم يرد الجميل لناديه. وقال أبو مسلم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي هو من صنع رمضان صبحي ورحيله صدمه للجماهير، اللاعب أخطأ في قراره". الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي هو من صنع رمضان صبحي ورحيله صدمه للجماهير، اللاعب أخطأ في قراره". وأكمل: "لم اقتنع بقول رمضان صبحي أن لديه التزامات مادية، كما أن أسعار اللاعبين مؤخرا مبالغ فيها للغاية".

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