أبو مسلم: التعادل طبيعي.. وبطولة إفريقيا الأهم للأهلي

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أن التعادل مع الإنتاج الحربي طبيعي جدا. وقال أبو مسلم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تعادل الأهلي مع الانتاج الحربي طبيعي جدا بعد فترة توقف الدوري بسبب الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تعادل الأهلي مع الانتاج الحربي طبيعي جدا بعد فترة توقف الدوري بسبب كورونا ". وأكمل : "الأهم للفريق هى بطولة دوري أبطال إفريقيا الفترة المقبلة، فمباريات إفريقيا لن تكون سهلة".

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