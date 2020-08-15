أبو مسلم: ستاد السلام أصبح يليق بإستضافة مباريات الأهلي

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أن الاستاد فرق بشكل كبير مع الجماهير. وقال أبو مسلم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ملعب السلام أصبح جيد ويليق باستضافة مباريات الأهلي". عبر قناة صدى البلد : "ملعب السلام أصبح جيد ويليق باستضافة مباريات الأهلي". وعن المباراة: "الانتاج الحربي لم يكن جاهزا بدنيا لمباراة الأهلي، هناك أخطاء للأهلي أمام الانتاج الحربي ظهرت منذ الدقيقة الأولى". يكن جاهزا بدنيا لمباراة الأهلي، هناك أخطاء للأهلي أمام الانتاج الحربي ظهرت منذ الدقيقة الأولى". وأكمل: "الأهلي هو من يتحمل تعادل اليوم أمام الانتاج الحربي، كما أن مختار مختار تعامل بخبرات كبيرة مع المباراة".

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