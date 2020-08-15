مختار: الأهلي لن يتأثر برحيل رمضان صبحي

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي أنه حزين من رحيل رمضان صبحي عن الأهلي خاصة وأنه أحد ابناءه.

وقال مختار في تصريحاته لبرنامج الماتش الي

يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن :" الأموال ليست كل شيء في كرة القدم لأن الأهلي هو من صنع رمضان صبحي.

وتابع أن رد فعل رمضان كان سيء ولم يقوم برد الجميل الذي قدمه الأهلي له. وأتم أن الأهلي لم يتأثر برحيل رمضان صبحي على المستوى الفني ولن يقف على لاعب.