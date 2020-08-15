قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، فتح تحقيق في أزمة إصابات فريق المصري بفيروس كورونا.
أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلاميهاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن اتحاد الكرة سيفتح تحقيقا فيما حدث من اصابات كورونا لفريق المصري بسبب هذا العدد الكبير من الاصابات في فريق واحد وهو ما يعكس وجود مشكلة إدارية.
وتابع أن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية على تواصل دائم مع أطباء الفرق واتحاد الكرة يفتح بابه لمسؤولي المصري لمناقشة الملف والتوصل لحلول ترضي الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد العطار: اتحاد الكرة يفتح تحقيقا في أزمة إصابات المصري بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.