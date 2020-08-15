10 أرقام قياسية في ليلة كارثة برشلونة امام بايرن ميونيخ



ليلة كارثية عاشها برشلونة الإسباني بعدما سقط بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني في العاصمة البرتغالية لشبونة.



وأعادت نتيجة المباراة للأذهان فوز ألمانيا 7-1 على البرازيل في كأس العالم 2014 حينما كان هانز فليك مدرب بايرن الحالي جالساً على مقاعد البدلاء كمدرب مساعد للمنتخب الوطني.



وشهدت المباراة عدد كبير من الأرقام القياسية التي كان معظمها سلبياً بالنسبة لبرشلونة، بينما على النقيض دخل بايرن ميونيخ تاريخ دوري الأبطال بأرقام مميزة سيكون من الصعب كسر بعضها في المستقبل.



أول مرة

وهذه المرة الأولى التي تهتز فيها شباك برشلونة بثمانية أهداف خلال مباراة واحدة منذ عام 1946، حيما سقط أمام إشبيلية بنتيجة 8-0 في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها برشلونة خمسة أهداف أو أكثر في مباراة أوروبية منذ خسارته 5-4 أمام ليفسكي صوفيا البلغاري في مارس/ آذار عام 1976 في كأس الاتحاد الأوروبي.



وأصبح بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 8 أهداف في مباراة واحدة بمباريات خروج المغلوب، إذ لم يسبق لأي فريق أن سجل هذا العدد من الأهداف في دور اقصائي منذ انطلاق المسابقة عام 1955.



ماكينة أهداف

وبات روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، هو أول لاعب في تاريخ الفريق "البافاري" يسجل في 8 مباريات متتالية في بطولة أوروبية كبرى، متجاوزاً سلسلة يورغن كلينسمان الذي سجل في 7 مباريات.



وبفضل هدفيه في شباك برشلونة، أصبح الدولي الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أكثر لاعب ألماني يهز شباك برشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إذ وصل للهدف السادس، كما أصبح مولر أكثر لاعب ألماني ظهوراً في تاريخ دوري الأبطال بعدما شارك في المباراة رقم 113.



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إنجاز ألماني

وللمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا سيتواجد أربعة مدربين ألمان في نصف نهائي البطولة، حيث يتواجد حالياً كل من هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ وجوليان ناغلسمان مدرب لايبزيغ، وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان.



ووصل بايرن ميونيخ للهدف 35 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو رقم تاريخي في البطولة، إذ جاءت الأهداف ف 9 مباريات، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط، علماً أن برشلونة ومانشستر سيتي سجلا هذا الموسم في البطولة معاً 34 هدفاً.



ذكرى سيئة

وخاض ميسي أمام بايرن ميونيخ مباراته رقم 23 في الدور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، ليصبح أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة سواء بمسماها القديم أو الحالي، لكن ميسي لن ينسى بالطبع هذه الليلة الكارثية.



وخلال المباراة سجل الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة هدفاً هو الأول له في دوري أبطال أوروبا خارج "كامب نو" منذ سبتمبر/ أيلول عام 2015 ضد روما في ملعب "الأولمبيكو"، لكن الفارق هو أن مباراة بايرن أقيمت على أرض محايدة، ليظل رقمه السلبي في الفشل بهز المنافسين على ملعبهم في دوري الأبطال قائماً.



أخيراً باتت هذه المرة الأولى منذ موسم 2005-2006 التي يغيب فيها ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو عن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

