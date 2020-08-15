رياضة | الزمالك يرد على إمكانية ضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرد على إمكانية ضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لم يتفاجأ من رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي ورغبته في اللعب لنادي بيراميدز.
وأوضح أمير في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" صرحت من قبل في أحد البرامج التليفزيونية أن بإمكان الزمالك ضم رمضان صبحي من خلال نادي هيدرسفيلد الانجليزي".
وواصل:" ربما لم يشعر رمضان صبحي بالأمان بعد أزمة عدة لاعب في صفوف الأهلي مثل حسام عاشور وأحمد فتخي وغيرهم".
وأتم تصريحاته معلقاً على إمكانية ضم رمضان صبحي قائلاً "أترك هذا الأمر لرئيس النادي مرتضى منصور، ولكن العرض الذي قدمنا لهيدرسفيلد كان بغرض ابلاغ النادي الانجليزي بوجود أندية أخرى في مصر ترغب في الظفر بخدمات اللاعب حال تعثر مفاوضات الأهلي.