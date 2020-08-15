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رياضة | صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بعد الهزيمة المدوية من بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في ربع نهائي .

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ في ليلة لن ينساها جمهور البارسا في كل مكان حيث مني الفريق بهزيمة ثقيلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو سيدعو لانتخابات مبكرة في النادي خلال الساعات المقبلة.

وكان بارتوميو خرج بعد المباراة مؤكدا أن هناك عدة قرارات هامة سيتم اتخاذها خلال الأسبوع الجاري.

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