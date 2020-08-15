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رياضة | كيكي سيتين: أنتظر رد فعل المسئولين في برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين: أنتظر رد فعل المسئولين في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع فريق برشلونة بطولة ، بعد أن تلقى هزيمة كارثية من نظيرة بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

ورفض كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني كل ما أشير حول تحمله وحده نتيجة اللقاء، حيث قال: " أتفق مع بيكيه تماما فأنا لا أتحمل كل ما حدث الليلة" .

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وأضاف: " أنا موجود في النادي منذ ثمانية أشهر، لا يمكن أن أتدخل في التغييرات، التي يمكن أن تحدث داخل النادي بعد تلك الكارثة " .

وأردف: " ما حدث الليلة كان إهانة كبيرة لنا، وأنتظر رد المسئولين في مسألة بقائي في الفريق " .

واختتم: " نحن نشعر بإحباط كبير، ومازال الوقت مبكرًا للحدث عن مسألة بقائي أم لا ، فإنها لا تعود لي" .

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