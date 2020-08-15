رياضة | تركي آل الشيخ يسخر من كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يسخر من كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي برشلونة الإسباني بنتيجة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني، بعدما منيت شباكه بثمانية أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو يسخر خلاله من كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، وذلك عقب خسارة الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وكان الفيديو عبارة عن أحد الجلسات التي كانت تجمعه مع كيكي يتناقش خلالها في بعض الأمور التكتيكية قائلًا: "والله عندي نظرة .. لا عاد تناقشوني ".

وكانت شبكة "سكاي سبورت" قد أكدت أن إدارة نادي برشلونة في طريقها لإقالة كيكي سيتين من منصبه عقب النتيجة الكارثية أمام العملاق البافاري.