شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: الزمالك أقوي من الأهلى وكهربا لا يستطيع تعويض رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد نجم الزمالك الأسبق إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لايستطيع تعويض غياب رمضان صبحى الذى انتهت علاقته بالقلعة الحمراء خلال اليومين الماضيين مبديا رغبته في الانتقال إلى بيراميدز.
أكد أيمن عبد العزيز خلال حواره لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورتس 1 أن رمضان صبحي من اللاعبين المميزين في مصر وتتوافر فيه إمكانيات لاعب الكرة القوى من سرعة ومهارة وإمكانيات عالية.
وتحدث نجم الزمالك الأسبق عن الارتفاع الجنونى الذى شهده السوق المصري في أسعار اللاعبين قائلا :"من الصعب السيطرة على أسعار اللاعبين العالية والأندية الصغيرة هي من تدفع الثمن وكل مستويات لاعبي الدوري المصري متقاربة باستثناء 2 أو 3 لاعبين فقط".
أشار أيمن عبد العزيز أن فريق الزمالك بقوامه الحالي يتفوق على الأهلى.
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